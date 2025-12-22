Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder mit verbotenen Böllern erwischt

Ebersbach + Bischofswerda (ots)

20.12.2025 | 17:15 Uhr | Ebersbach + Bischofswerda

11 und 12 Jahre alt sind die beiden Jungs, die die Bundespolizei am 20. Dezember 2025 in Bischofswerda mit gefährlichem Feuerwerk aus einem Zug holten.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der Trilex aus Richtung Zittau kommend ein. Zuvor hatte das Zugpersonal die Bundespolizei informiert, weil Fahrgästen die beiden Jungs mit Taschen voller Feuerwerk aufgefallen waren. Es stellte sich heraus, dass die beiden deutschen Jungs auf einem tschechischen Grenzmarkt bei Ebersbach Feuerwerkskörper der Kategorien P1, F2, F3 und F4 sowie Kautabak gekauft hatten und dann per Bahn nach Bischofswerda gefahren waren. Die insgesamt 210 Böller und Feuerwerksbatterien weißen eine Nettoexplosivmasse von über 1,2 Kilogramm auf. Hierbei handelt es sich größtenteils um einen sprengstoffähnlichen Blitzknallsatz, der in kleinsten Mengen Gliedmaßen zertrümmern kann. Außerdem muss man für den Umgang mindestens 18 Jahre und teils 21 Jahre alt sein sowie über eine behördliche Erlaubnis verfügen.

Die pyrotechnischen Artikel wurden eingezogen und die Kinder an ihre Eltern übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und wird das Feuerwerk kostenpflichtig vernichten. Außerdem wird dringend vor dem Zünden solcher Böller und dem Aufenthalt in der Nähe gewarnt. In den letzten Jahren häuften sich schwerste Verletzungen und tragische Todesfälle.

