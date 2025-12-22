PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kinder mit verbotenen Böllern erwischt

Ebersbach + Bischofswerda (ots)

20.12.2025 | 17:15 Uhr | Ebersbach + Bischofswerda

11 und 12 Jahre alt sind die beiden Jungs, die die Bundespolizei am 20. Dezember 2025 in Bischofswerda mit gefährlichem Feuerwerk aus einem Zug holten.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der Trilex aus Richtung Zittau kommend ein. Zuvor hatte das Zugpersonal die Bundespolizei informiert, weil Fahrgästen die beiden Jungs mit Taschen voller Feuerwerk aufgefallen waren. Es stellte sich heraus, dass die beiden deutschen Jungs auf einem tschechischen Grenzmarkt bei Ebersbach Feuerwerkskörper der Kategorien P1, F2, F3 und F4 sowie Kautabak gekauft hatten und dann per Bahn nach Bischofswerda gefahren waren. Die insgesamt 210 Böller und Feuerwerksbatterien weißen eine Nettoexplosivmasse von über 1,2 Kilogramm auf. Hierbei handelt es sich größtenteils um einen sprengstoffähnlichen Blitzknallsatz, der in kleinsten Mengen Gliedmaßen zertrümmern kann. Außerdem muss man für den Umgang mindestens 18 Jahre und teils 21 Jahre alt sein sowie über eine behördliche Erlaubnis verfügen.

Die pyrotechnischen Artikel wurden eingezogen und die Kinder an ihre Eltern übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und wird das Feuerwerk kostenpflichtig vernichten. Außerdem wird dringend vor dem Zünden solcher Böller und dem Aufenthalt in der Nähe gewarnt. In den letzten Jahren häuften sich schwerste Verletzungen und tragische Todesfälle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:28

    BPOLI EBB: Woher stammt dieser E-Roller?

    Zittau (ots) - 18.12.2025 | 03:10 Uhr | Zittau Das fragten sich Bundespolizisten, als sie in der Nacht zum 18. Dezember 2025 im Zittauer Stadtgebiet um 03:10 Uhr zwei Tschechen stoppten, die einen Elektroscooter schoben. Versicherungsnehmerin und damit vermutlich auch Eigentümerin ist eine Zittauer Bürgerin. Einen Eigentumsnachweis hatten die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer nicht dabei. Dafür ein verbotenes ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:27

    BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter zurückgewiesen

    Zittau (ots) - 17.12.2025 | 07:45 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 17. Dezember 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 52-jährige Türke war um 07:45 Uhr in einem Transporter aus Polen kommend eingereist und Anfang 2025 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem besteht gegen ihn ein ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:07

    BPOLI EBB: Lebensmitteldieb gestellt

    Ebersbach-Neugersdorf (ots) - Durch einen Hinweis der Landespolizei wurde der Bundespolizei Ebersbach am 8. Dezember 2025 um 16:00 Uhr bekannt, dass sich in einem Supermarkt in Ebersbach / Sa. ein Ladendieb befinden soll. Eine Streife erreichte umgehend den betroffenen Markt und wurde dort schon durch Marktmitarbeiter erwartet. Diese zeigten auf einen Mann, bei welchem es sich um den Ladendieb handeln soll. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren