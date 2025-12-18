Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Woher stammt dieser E-Roller?

Zittau (ots)

18.12.2025 | 03:10 Uhr | Zittau

Das fragten sich Bundespolizisten, als sie in der Nacht zum 18. Dezember 2025 im Zittauer Stadtgebiet um 03:10 Uhr zwei Tschechen stoppten, die einen Elektroscooter schoben.

Versicherungsnehmerin und damit vermutlich auch Eigentümerin ist eine Zittauer Bürgerin. Einen Eigentumsnachweis hatten die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer nicht dabei. Dafür ein verbotenes Springmesser, das unter das Waffengesetz fällt.

Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen zur Herkunft des Gefährts übernommen, aber die mutmaßliche Besitzerin noch nicht erreicht. Die Bundespolizei hat das Messer beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell