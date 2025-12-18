PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Woher stammt dieser E-Roller?

Zittau (ots)

18.12.2025 | 03:10 Uhr | Zittau

Das fragten sich Bundespolizisten, als sie in der Nacht zum 18. Dezember 2025 im Zittauer Stadtgebiet um 03:10 Uhr zwei Tschechen stoppten, die einen Elektroscooter schoben.

Versicherungsnehmerin und damit vermutlich auch Eigentümerin ist eine Zittauer Bürgerin. Einen Eigentumsnachweis hatten die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer nicht dabei. Dafür ein verbotenes Springmesser, das unter das Waffengesetz fällt.

Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen zur Herkunft des Gefährts übernommen, aber die mutmaßliche Besitzerin noch nicht erreicht. Die Bundespolizei hat das Messer beschlagnahmt und eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:27

    BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter zurückgewiesen

    Zittau (ots) - 17.12.2025 | 07:45 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 17. Dezember 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 52-jährige Türke war um 07:45 Uhr in einem Transporter aus Polen kommend eingereist und Anfang 2025 wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem besteht gegen ihn ein ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:07

    BPOLI EBB: Lebensmitteldieb gestellt

    Ebersbach-Neugersdorf (ots) - Durch einen Hinweis der Landespolizei wurde der Bundespolizei Ebersbach am 8. Dezember 2025 um 16:00 Uhr bekannt, dass sich in einem Supermarkt in Ebersbach / Sa. ein Ladendieb befinden soll. Eine Streife erreichte umgehend den betroffenen Markt und wurde dort schon durch Marktmitarbeiter erwartet. Diese zeigten auf einen Mann, bei welchem es sich um den Ladendieb handeln soll. Als der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:06

    BPOLI EBB: Drogen im Rucksack versteckt

    Zittau (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am 8. Dezember 2025 gegen 16:00 Uhr auf der B 178n bei Zittau ein deutscher Transporter kontrolliert. Fahrer war ein 48-jähriger Tscheche, welcher schon einmal gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte. Bei der Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack fanden die Polizisten ein Glas, in welchem sich Cannabis befand. Ein durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren