Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 3.000 Euro Geldstrafe gezahlt

Zittau (ots)

21.12.2025 | 11:42 Uhr | Zittau

Im Rahmen der Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 21. Dezember 2025 auf der B 178n bei Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Die Beamten kontrollierten den 35-jährigen Bulgaren um 12:55 Uhr, der aus Polen kommend eingereist ist und Anfang des Jahres wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Der Mann konnte die Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.081,00 Euro zahlen und entging somit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell