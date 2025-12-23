PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendliche mit verbotenen Böllern erwischt

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Bundespolizisten postierten am 22. Dezember 2025 gegen 12:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Ebersbach / Sa, als sie in der Ferne drei Jugendliche sahen, welche aus Tschechien kommend über einen Zaun nach Deutschland kletterten.

Die Polizisten kontrollierten die drei Jungs im Alter von 14, 14 und 15 Jahren und fragten, was sie in Tschechien gemacht hätten. Die Jungs räumten ein, dass sie in Tschechien Feuerwerk gekauft haben und nun mit dem Zug wieder nach Hause fahren wollen.

Bei der Nachschau in den Rucksäcken fanden die Polizisten Feuerwerk der Kategorien F 1 - F 4. Insgesamt schmuggelten die drei Jugendlichen 700 Stück Böller mit einer Nettoexplosivmasse von über 1000 g.

Die pyrotechnischen Artikel wurden eingezogen und die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und wird die Böller kostenpflichtig vernichten. Außerdem wird dringend vor dem Zünden solcher Böller und dem Aufenthalt in der Nähe gewarnt. In den letzten Jahren häuften sich schwerste Verletzungen und tragische Todesfälle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach

