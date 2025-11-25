Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251125.3 : schwerer Raub auf Juweliergeschäft in Gaarden - Hinweisportal freigeschaltet - Folgemeldung zu 251125.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Fall des bewaffneten Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft von Montagnachmittag in der Elisabethstraße bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittlerinnen und Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Personen Handy-Aufnahmen des Raubüberfalls machten. Diese könnten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen liefern oder Hinweise auf die noch flüchtigen Tatverdächtigen ergeben.

Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/.

Hinweise können auch anonym geschehen.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

