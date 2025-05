Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ehrlicher Finder

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025, übergab an ein 41 Jähriger Mann aus Neuwied, den Beamten der Polizei Bendorf eine Geldbörse, welche er in Bendorf-Mülhofen gefunden hatte. In der Geldbörse befand sich eine niedrige dreistelle Bargeldsumme.

Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell