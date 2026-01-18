PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenbrand

Bahnhof Bufleben (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Brand einer Garage informiert. Der 55jähriger Garagenbesitzer reparierte an diversen Motorrädern herum, als in seiner zweiten Garage ein Motorrad, aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing. Der Garagenbesitzer bemerkte dies und schob das brennende Motorrad aus der Garage. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Durch die Feuerwehren Gotha, Westhausen, Hochheim, Warza und Bufleben konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der eingesetzte Rettungssanitäter und Notarzt kümmerten sich um den Verletzten, welcher am Ende leichtverletzt vor Ort entlassen werden können. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 08:17

    LPI-GTH: Kiosk aufgebrochen

    Gotha (ots) - Am Samstag gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen aufgebrochenen Kiosk in Gotha, Arnoldiplatz informiert. Der Einbrecher verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsbereich. Hier wurde ein Tablet entwendet. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 500,- Euro und der Wert des Tablet wurde ebenfalls mit 500,- Euro angegeben. Der Einbruch erfolgte am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 03:36

    LPI-GTH: Fahndungserfolg

    Arnstadt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht auf der Straße zur A71 in Arnstadt stellten die Beamten ein Pedelec der Marke Cube fest, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Pedelec wurde bei einem Einbruch in einen Keller in Arnstadt in der Vorweihnachtszeit entwendet. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den 37-jährigen Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie er an das Fahrrad gelangt ist, wird hierbei ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 03:29

    LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt

    Arnstadt (ots) - Samstagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 45-jährigen Arnstädter, welcher mit seinem Fahrrad in der Rosenstraße in Arnstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,69 Promille. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren