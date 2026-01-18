Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenbrand

Bahnhof Bufleben (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Brand einer Garage informiert. Der 55jähriger Garagenbesitzer reparierte an diversen Motorrädern herum, als in seiner zweiten Garage ein Motorrad, aus noch ungeklärter Ursache Feuer fing. Der Garagenbesitzer bemerkte dies und schob das brennende Motorrad aus der Garage. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Durch die Feuerwehren Gotha, Westhausen, Hochheim, Warza und Bufleben konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der eingesetzte Rettungssanitäter und Notarzt kümmerten sich um den Verletzten, welcher am Ende leichtverletzt vor Ort entlassen werden können. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. (as)

