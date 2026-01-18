PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt

Arnstadt (ots)

Samstagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 45-jährigen Arnstädter, welcher mit seinem Fahrrad in der Rosenstraße in Arnstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,69 Promille. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
