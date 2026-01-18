LPI-GTH: E-Scooter nicht versichert
Arnstadt (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kontrollierten die Beamten am Freitagabend eine 29-jährige E-Scooter-Fahrerin. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen von 2023 angebracht war. Ein aktueller Versicherungsschutz für den E-Scooter lag nicht vor. Gegen die 29-Jährige wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. (dl)
