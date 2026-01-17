LPI-GTH: Sachbeschädigung
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
An einem in der Hersfelder Straße geparkten Seat beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen die Reifen. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 09.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0014018/2026) entgegen. (st)
