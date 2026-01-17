PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtige Ladendiebe gestellt

Eisenach (ots)

Am Freitag gg. 16 Uhr erhielt die Polizei die Meldung von 2 flüchtigen Ladendieben aus dem OBI Markt. Sie wurden beobachtet, wie sie Waren über den Zaun im Außenbereich warfen. Anschließend verließen sie den Markt, nahmen die Waren und flüchteten mit ihren Fahrrädern. Die Personen konnten gut beschrieben werden und im Rahmen der Fahndung im Bereich Eisenach Nord festgestellt werden. Beim Anblick der Polizei versuchten sie zu flüchten. Ein Fahrradfahrer konnte gestellt werden. Dabei kam er und der anhaltende Polizeibeamte zu Fall. Der Polizeibeamte verletzte sich dabei leicht. Bei dem Täter handelte es sich um einen polizeibekannten 44-jährigen Eisenacher. Dieser führte in seinem Rucksack das Diebesgut mit sich. Der andere Täter konnte mit seinem Fahrrad flüchten. Aber auch er ist den Polizeibeamten gut bekannt und konnte identifiziert werden. Beide Täter müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

