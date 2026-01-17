LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Friedrichroda und Engelsbach informiert. Nach Eintreffen das Polizeistreife bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 23jähriger Audi-Fahrer verlor auf der überfrorenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit Leitplanke. Hierbei wurden gute 30 m der Schutzeinrichtung beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7.500,- Euro (as)
