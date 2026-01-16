Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Gotha (ots)

Der Fahrzeugführer eines schwarzen VW touchierte beim Ausparken einen davor geparkten schwarzen BMW in der Straße "An der Wolfgangwiese" und verursachte Sachschaden. Anschließend verließ der VW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Januar, 11.00 Uhr und dem 11. Januar, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. Weiterhin wird ein bislang unbekannter Zeuge, welcher eine Notiz an dem beschädigten BMW hinterließ, gebeten sich mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0008196/2026) entgegengenommen. (jd)

