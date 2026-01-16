LPI-GTH: Kleinbrand
Gotha (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Abend gegen 19.45 Uhr in der Parkstraße. Dort wurde offenbar ein Baum in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0012766/2026) entgegen. (jd)
