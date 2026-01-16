Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Eine 24-jährige Fahrerin eines VW sowie ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Gartenstraße in Richtung Berta-von-Suttner-Platz. Im Bereich einer Ampelanlage fuhr der 38-Jährige auf die 24-Jährige auf, sodass Sachschaden an beiden Pkw entstand. Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 38-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

