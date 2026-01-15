Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschmiert

Eisenach (ots)

In der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße brachten ein oder mehrere Unbekannte ein magentafarbenes Graffito an einer dort befindlichen Sandsteinmauer an. Der durch den circa sechs Meter großen Schriftzug entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Tatzeit liegt zwischen gestern und heute, 02.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0011704/2026) entgegen. (jd)

