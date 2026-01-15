Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer eines Audi befuhr in der zurückliegenden Nacht die Ringstraße. Der Audi-Fahrer kollidierte dabei mit fünf geparkten Fahrzeugen (zweimal VW, Dacia, Kia und Opel) und verursachte damit einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 23.000 Euro. Da der Fahrzeugführer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Personen wurden nicht verletzt. Ein Verfahren gegen den 42-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

