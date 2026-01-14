Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Straße "Mühltor" wurde eine 17-Jährige durch zwei bislang Unbekannte beleidigt und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Die Tat ereignete sich gestern, gegen 18.25 Uhr. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Unbekannte 1: Weiblich, circa 14 Jahre alt, blonde Haare, circa 160cm - 165cm groß Unbekannter 2: Männlich, circa 18-19 Jahre alt, trug Arbeitskleidung von "Engelbert und Strauss" (Oberteil und Hose), beides in Schwarz mit neonfarbenen Reißverschlüssen, circa 170cm- 180cm groß, hat eine Glatze. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0010545/2026) entgegen. (jd)

