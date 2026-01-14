PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert

Gotha (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Moßlerstraße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war, sodass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Weiterhin zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 30-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

