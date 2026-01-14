LPI-GTH: Nicht versichert

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 22.30 Uhr und heute Morgen, 07.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Adolf-Schmidt-Straße und kollidierte dabei mit einer Grundstücksmauer eines Reifendienstes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen BMW handeln. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen ...

