Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen verletzte sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer. Er befuhr die Langenhainer Straße und wollte die Inselsbergstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden VW einer 36-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der Jugendliche wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
