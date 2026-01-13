Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, den 11.01.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 07.45 Uhr wurden aus mehreren Pkw in der Clara-Zetkin-Straße, Weimarer Straße und im Ahornweg Geldbörsen und diverse Gegenstände gestohlen. Teilweise waren die Pkw unverschlossen. Die Polizei rät fortwährend, keine Gegenstände im Pkw zurück zu lassen, eine Verschlusssicherheit sicherzustellen sowie diese zu überprüfen. Außerdem werden Zeugen der Diebstähle oder von potenziell verdächtigen Wahrnehmungen gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell