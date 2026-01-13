LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots) - Zwei unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Grundstück in der Weimarer Straße und entglasten mehrere Scheiben eines dort geparkte Audi. Anschließend entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse aus dem Pkw. Die Tat ereignete sich heute Nacht, gegen 03.15 Uhr. Bei den Unbekannten handelte es sich offenbar um zwei männliche Personen, mit schlanker Statur und dunkler Kleidung. Die Männer waren circa 160cm- 170cm groß (geschätzt). ...

