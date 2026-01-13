LPI-GTH: Kollision
Gotha (ots)
Ein 51-jähriger Fahrer eines VW befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die Gabelsbergerstraße in Richtung Oststraße und beabsichtigte fortfolgend nach links abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen vorfahrtberechtigten 30-jährigen VW-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Pkw waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-jährige Beifahrer des Vorfahrtsberechtigten wurde leicht verletzt. (jd)
