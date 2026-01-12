LPI-GTH: Pkw beschädigt
Eisenach (ots)
Gestern, gegen 07.30 Uhr beschädigten zwei Unbekannte die Reifen eines im Bereich einer Bäckerei in der Straße "Jakobsplan" geparkten Daimler. Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden: -geschätztes Alter 16-20 Jahre -bekleidet mit schwarzer Kleidung, dunklen Schuhen und Wintermützen eine Person trug eine helle Hose Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0008248/2026) entgegen. (jd)
