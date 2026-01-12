LPI-GTH: Pkw beschädigt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda die Waldstraße in Richtung Gehlberg. Der Mann kam auf der winterglatten Fahrbahn von dieser ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

