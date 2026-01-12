PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 07.30 Uhr beschädigten zwei Unbekannte die Reifen 
eines im Bereich einer Bäckerei in der Straße "Jakobsplan" geparkten 
Daimler. Die unbekannten Personen können wie folgt beschrieben 
werden:

    -geschätztes Alter 16-20 Jahre
    -bekleidet mit schwarzer Kleidung, dunklen Schuhen und 
Wintermützen
    eine Person trug eine helle Hose 

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 
03691-261124 (Bezugsnummer: 0008248/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

