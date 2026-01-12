LPI-GTH: Nur Sachschaden
Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)
Ein Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstand gestern Mittag bei einem Küchenbrand in der Straße "Mehliete". Die Feuerwehr lösche das Feuer. Personen verletzten sich nicht. (jd)
