Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nur Sachschaden

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstand gestern Mittag bei einem Küchenbrand in der Straße "Mehliete". Die Feuerwehr lösche das Feuer. Personen verletzten sich nicht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

