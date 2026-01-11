LPI-GTH: "Wladimir Putin" beim Diebstahl erwischt
Gotha (ots)
Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde ein 31jähriger Pole in einem Supermarkt in Gotha von den dortigen Angestellten festgehalten, nachdem diese bemerkten, dass der Mann diverse Gegenstände unter seine Jacke steckte und ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte. Gegenüber der Polizei äußerte er, "Wladimir Putin" zu heißen und keinen Ausweis zu besitzen. Schnell fanden die Beamten die wahre Identität des Ladendiebes heraus, sodass nun neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls auch eine wegen falscher Namensangabe hinzukommt. (ri)
