LPI-GTH: Fahrzeugführerin erheblich alkoholisiert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Bei der Kontrolle einer Fahrzeugführerin eines Pkw Audi am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, in der Schwarzburger Straße in Arnstadt wurde festgestellt, dass sie erheblich unter Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen die 53-Jährige wurde nach der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

