Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, wurde bei einem 45-jährigen Mopedfahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden, da er unter dem Einfluss von Metamphetamin stand. Dies ergab ein während einer Verkehrskontrolle in der Adam-Opel-Straße durchgeführter Drogentest. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0007942/2026) Am Sonntag, kurz vor 3:00 Uhr, wollte sich ein 31jähriger VW-Fahrer in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle entziehen und versuchte zunächst zu flüchten. Das Fahrzeug konnte wenig später jedoch angehalten und kontrolliert werden. Der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zeigte einen offensichtlich gefälschten ausländischen Führerschein vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (Bezugsnummer 0008038/2026) (sus)

