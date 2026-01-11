PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Wutha-Farnroda (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, geriet in der Ringstraße ein 22jähriger Toyotafahrer in eine Polizeikontrolle. Der Pkw wies zu diesem Zeitpunkt keinen gültigen Versicherungsschutz auf. Gegen den Fahrer als auch den Halter des Fahrzeuges wurde Anzeige erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (Bezugsnummer 0007519/2026) Ebenfalls ohne Versicherungsschutz fuhr ein 28jähriger Fahrer eines VW Passat. Dieser wurde am Freitag, gegen 22:40 Uhr, in der Ortslage angehalten und kontrolliert. Die Kennzeichen wurden entstempelt, der Fahrzeugschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. (Bezugsnummer 0007505/2026) Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, wollte die Polizeistreife einen Opel einer Kontrolle unterziehen. Der 45-jährige Fahrer gab jedoch Gas und versuchte zu flüchten. Die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit wurde durch mehrere Straßen in Wutha vorgesetzt. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Ringstraße angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat und unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folgen seiner Fahrt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0007509/2026)(sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

