LPI-GTH: Fahrer eines Kleintransporters unter Alkohol

Eisenach (ots) - Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, wurde bei einem 45-jährigen Mopedfahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden, da er unter dem Einfluss von Metamphetamin stand. Dies ergab ein während einer Verkehrskontrolle in der Adam-Opel-Straße durchgeführter Drogentest. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0007942/2026) Am Sonntag, kurz vor 3:00 Uhr, wollte sich ein 31jähriger VW-Fahrer in der Zeppelinstraße ...

mehr