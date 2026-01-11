LPI-GTH: Fahrer eines Kleintransporters unter Alkohol
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde in der Schwanitzstraße in Ilmenau der Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)
