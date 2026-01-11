LPI-GTH: KTM entwendet - Zeugen gesucht
Treffurt OL Ifta (ots)
Unbekannte entwendeten zwischen dem 09.01.2026, 16:45 Uhr und 10.01.2026, 11:00 Uhr ein durch den 41-jährigen Halter in der Eisenacher Straße auf einem Parkplatz abgestelltes orange-grauen Motorrad mit einem halbdurchsichtigen Tank. Die KTM, Model 350 EXC-F, hat einen Wert von circa 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0007741/2026) (sus)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell