LPI-GTH: KTM entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach/Neukirchen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der Straße "Am Kernberg" zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Ein 26jähriger Renaultfahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Berteroda. Auf Höhe der Hausnummer 3 musste dieser auf Grund eines entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts fahren, kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab. Hier ...

