LPI-GTH: Weggerutscht

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Waltershausen und Friedrichroda in Höhe des Schlosses Reinhardsbrunn. Ein 56jähriger Nissanfahrer kam in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Seat einer 64jährigen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (ri)

