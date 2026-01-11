PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weggerutscht

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Waltershausen und Friedrichroda in Höhe des Schlosses Reinhardsbrunn. Ein 56jähriger Nissanfahrer kam in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Seat einer 64jährigen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

