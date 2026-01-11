LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Bei der Kontrolle einer Fahrzeugführerin eines Pkw Audi am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, in der Schwarzburger Straße in Arnstadt wurde festgestellt, dass sie erheblich unter Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen die 53-Jährige wurde nach der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins ein Strafverfahren eingeleitet. (sk) Rückfragen bitte ...

