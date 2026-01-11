LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Waltershausen / LK Gotha (ots)
Samstagmittag gegen 12:45 Uhr nahm ein Slowake mit seinem VW einem Mercedesfahrer auf der Landstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Waltershausen und Bad Tabarz die Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand eine Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen von rund 7000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri)
