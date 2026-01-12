PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte besprühten die Georgenkirche sowie umliegende Gebäude mittels schwarzer Sprühfarbe. bei den Graffiti handelt es sich unter anderem um Hakenkreuze sowie Schriftzüge. Die Tatzeit liegt zwischen dem 10. Januar, 22.30 Uhr und gestern, 21.40 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0008352/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:57

    LPI-GTH: "Wladimir Putin" beim Diebstahl erwischt

    Gotha (ots) - Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde ein 31jähriger Pole in einem Supermarkt in Gotha von den dortigen Angestellten festgehalten, nachdem diese bemerkten, dass der Mann diverse Gegenstände unter seine Jacke steckte und ohne Bezahlung den Laden verlassen wollte. Gegenüber der Polizei äußerte er, "Wladimir Putin" zu heißen und keinen Ausweis zu besitzen. Schnell fanden die Beamten die wahre Identität des ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:52

    LPI-GTH: Weggerutscht

    Waltershausen / LK Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Landstraße zwischen Waltershausen und Friedrichroda in Höhe des Schlosses Reinhardsbrunn. Ein 56jähriger Nissanfahrer kam in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Seat einer 64jährigen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand eine Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (ri) ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:51

    LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

    Waltershausen / LK Gotha (ots) - Samstagmittag gegen 12:45 Uhr nahm ein Slowake mit seinem VW einem Mercedesfahrer auf der Landstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Waltershausen und Bad Tabarz die Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand eine Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen von rund 7000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren