LPI-GTH: Kollision mit Zaun

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte besprühten die Georgenkirche sowie umliegende Gebäude mittels schwarzer Sprühfarbe. bei den Graffiti handelt es sich unter anderem um Hakenkreuze sowie Schriftzüge. Die Tatzeit liegt zwischen dem 10. Januar, 22.30 Uhr und gestern, 21.40 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0008352/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

