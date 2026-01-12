PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Pflichtwidrig vom Unfallort entfernt

Gotha (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit zwischen dem 10. Januar, 22.30 Uhr und gestern, 09.30 Uhr die Straße "An den sieben Teichen". Offenbar beabsichtigte der Unbekannte im Bereich Riedweg zu wenden. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem Gartenzaun, sodass Sachschaden entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0008155/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

