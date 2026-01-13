LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Buntmetall in noch unbekanntem Wert entwendeten mehrere Personen von einem Firmengelände im Bierweg. Offenbar nutzten die Unbekannten ein Fahrrad mit Anhänger zum Abtransport des Beutegutes. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um drei Täter. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 20.00 Uhr und heute, 01.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0009490/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell