Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Leina (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 06.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1026 zwischen Gospiteroda und dem Leina . Ein 24-jähriger E-Bike-Fahrer sowie ein 60-jähriger Fahrer eines VW befuhren die Straße in genannter Reihenfolge in Richtung Wahlwinkel. Offenbar übersah der 60-Jährige den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 24-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

