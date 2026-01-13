LPI-GTH: Verletzt
Leina (Landkreis Gotha) (ots)
Heute Morgen, gegen 06.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1026 zwischen Gospiteroda und dem Leina . Ein 24-jähriger E-Bike-Fahrer sowie ein 60-jähriger Fahrer eines VW befuhren die Straße in genannter Reihenfolge in Richtung Wahlwinkel. Offenbar übersah der 60-Jährige den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 24-Jährige wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)
