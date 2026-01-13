Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 22.30 Uhr und heute Morgen, 07.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Adolf-Schmidt-Straße und kollidierte dabei mit einer Grundstücksmauer eines Reifendienstes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen BMW handeln. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0009763/2026) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell