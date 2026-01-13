LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Im Zeitraum vom Sonntag, den 11.01.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 07.45 Uhr wurden aus mehreren Pkw in der Clara-Zetkin-Straße, Weimarer Straße und im Ahornweg Geldbörsen und diverse Gegenstände gestohlen. Teilweise waren die Pkw unverschlossen. Die Polizei rät fortwährend, keine Gegenstände im Pkw zurück zu lassen, eine Verschlusssicherheit sicherzustellen sowie diese zu überprüfen. Außerdem werden Zeugen der Diebstähle oder von potenziell ...

