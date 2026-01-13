LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Ein 30-jähriger Fahrer eines Skoda wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Harjesstraße unterzogen. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 30-Jährigen wurde eingeleitet. Ihm drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
