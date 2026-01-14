LPI-GTH: Zusammenstoß
Eisenach (ots)
Ein 51-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Nachmittag die Adam-Opel-Straße in Richtung Kasseler Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar einen vorfahrtsberechtigten Linienbus, welcher von einem 46-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass unfallbedingter Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keine Fahrgäste. (jd)
