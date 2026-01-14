PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Eisenach (ots)

Ein 51-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr gestern Nachmittag die Adam-Opel-Straße in Richtung Kasseler Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links abzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar einen vorfahrtsberechtigten Linienbus, welcher von einem 46-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass unfallbedingter Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Im Linienbus befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keine Fahrgäste. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

