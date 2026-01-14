LPI-GTH: Drogentest positiv

Gotha (ots) - Ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Moßlerstraße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war, sodass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Weiterhin zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes ...

mehr