LPI-GTH: Drogentest positiv
Gotha (ots)
Heute Morgen wurde ein 46 Jahre alter Mopedfahrer in der Seebachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell