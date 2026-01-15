LPI-GTH: Sachbeschädigung
Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)
Ein im Bereich "Zur Klinge" geparkter Fiat wurde durch ein oder mehrere Unbekannte durch Zerkratzen des Fahrzeuglackes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Januar, 16.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0011628/2026) entgegen. (jd)
