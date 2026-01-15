PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern geriet eine Holzhütte, welche als Imbiss genutzt wird, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Schulstraße gegen 05.15 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0011124/2026 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

