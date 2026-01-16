PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstand gestern Morgen bei einem Wildunfall. Ein 63-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die B88 von der BAB 71 kommend in Richtung Gräfenroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Dieses verendete noch vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der Mazda blieb fahrbereit. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 14:30

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Gotha (ots) - Gestern geriet eine Holzhütte, welche als Imbiss genutzt wird, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Schulstraße gegen 05.15 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0011124/2026 zu melden. (ah) ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Beschmiert

    Eisenach (ots) - In der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße brachten ein oder mehrere Unbekannte ein magentafarbenes Graffito an einer dort befindlichen Sandsteinmauer an. Der durch den circa sechs Meter großen Schriftzug entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Tatzeit liegt zwischen gestern und heute, 02.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0011704/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots) - Ein im Bereich "Zur Klinge" geparkter Fiat wurde durch ein oder mehrere Unbekannte durch Zerkratzen des Fahrzeuglackes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Januar, 16.00 Uhr und gestern, 17.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0011628/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren