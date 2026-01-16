LPI-GTH: Wildunfall
Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstand gestern Morgen bei einem Wildunfall. Ein 63-jähriger Mazda-Fahrer befuhr die B88 von der BAB 71 kommend in Richtung Gräfenroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Dieses verendete noch vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der Mazda blieb fahrbereit. (jd)
