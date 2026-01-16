LPI-GTH: Stromkasten zerstört
Eisenach (ots)
Gestern, gegen 23.15 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen einen Stromkasten in der Oppenheimstraße augenscheinlich mittels pyrotechnischen Gegenstand. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0012826/2026) entgegen. (jd)
