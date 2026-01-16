Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem leerstehendem, im Umbau befindlichen Einfamilienhaus in der Pfortenstraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen unter anderem einen Bohrhammer. Der Gesamtwert des Beuteguts liegt bei etwa 500 Euro, zudem wurde eine Tür beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. Januar, 23.00 Uhr und gestern, 13.20 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 00012479/2026) entgegen. (jd)

