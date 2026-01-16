LPI-GTH: Briefkasten beschädigt
Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Straße "Wiesengrund" beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Briefkasten offensichtlich mittels pyrotechnischen Gegenstand. Die Tat ereignete sich am gestrigen Tag, gegen 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0012834/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell