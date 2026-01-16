LPI-GTH: Briefkasten beschädigt

Gotha (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Goldbacher Straße. Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr die Hohe Straße in Richtung Goldbacher Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete sie augenscheinlich die Vorfahrt einer 76-jährigen Fahrerin eines Opel, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Infolgedessen waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

