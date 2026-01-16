PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Briefkasten beschädigt

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Straße "Wiesengrund" beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Briefkasten offensichtlich mittels pyrotechnischen Gegenstand. Die Tat ereignete sich am gestrigen Tag, gegen 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0012834/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

