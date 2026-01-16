PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Offenbar versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam eine Tür des Rathauses in der Hauptstraße zu öffnen. Das Vorhaben misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Januar, 20.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0013347/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  16.01.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

    Gotha (ots) - Der Fahrzeugführer eines schwarzen VW touchierte beim Ausparken einen davor geparkten schwarzen BMW in der Straße "An der Wolfgangwiese" und verursachte Sachschaden. Anschließend verließ der VW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Januar, 11.00 Uhr und dem 11. Januar, 13.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. Weiterhin wird ein bislang unbekannter Zeuge, welcher eine Notiz an dem ...

    mehr
  16.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem leerstehendem, im Umbau befindlichen Einfamilienhaus in der Pfortenstraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen unter anderem einen Bohrhammer. Der Gesamtwert des Beuteguts liegt bei etwa 500 Euro, zudem wurde eine Tür beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. Januar, 23.00 Uhr und gestern, 13.20 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 00012479/2026) entgegen. (jd)

    mehr
  16.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Briefkasten beschädigt

    Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Straße "Wiesengrund" beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Briefkasten offensichtlich mittels pyrotechnischen Gegenstand. Die Tat ereignete sich am gestrigen Tag, gegen 19.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0012834/2026) entgegen. (jd)

    mehr
