Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit flüchtigem Kradfahrer - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, sollte in Arnstadt im Bereich des Elxlebener Weges ein Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt sofort fluchtartig in Richtung Ilmenauer Straße fort. Er beschädigte hierbei einen Funkwagen der Polizei im Frontbereich.

Der Funkwagen konnte die Nacheile weiter über die Gehrener Straße bis zum Wollmarkt aufrecht erhalten. Der Unbekannte befuhr hierbei mit hoher Geschwindigkeit einen Radweg und gefährdete möglicherweise derzeitig unbekannte Personen.

Am Funkwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das Kraftrad kann wie folgt beschrieben werden:

- "Straßenmaschine" - Farbe: blau-schwrz - angebrachtes Kennzeichen mit dem Fragment WAK-??

Fahrer:

- männlich - kräftige Statur - Helm und Kleidung in der Farbe schwarz.

Hinweise zum unbekannten Kradfahrer bzw. zu Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (03677 601 124) unter Angabe der Einsatznummer 26012343 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell