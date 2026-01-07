POL-LIP: Lage. Bushaltestellenhäuschen beschädigt.
Lippe (ots)
In der Waddenhauser Straße warfen bislang Unbekannte im Zeitraum 01. - 06.01.2026 die Scheiben eines Bushaltestellenhäuschens mit einem Ziegelstein ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.
