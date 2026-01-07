POL-LIP: Lage. Bushaltestellenhäuschen beschädigt.

Lippe (ots) - Nach Arbeiten an einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Grassiek kam es am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 14.15 Uhr zu einem Austritt von Kohlenstoffmonoxid. Eine 72-jährige, eine 63-jährige und eine 65-jährige Bewohnerin sowie ein 46-jähriger Zeuge und Ersthelfer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die ...

mehr